Pronti al cambio di stagione? Arriva l’autunno

Ormai ci siamo, dopo un settembre tendenzialmente caratterizzato dal bel tempo e anche dal clima abbastanza estivo fino a una decina di giorni fa, adesso sembra che sia pronto a virare verso l’autunno.

Alcuni portali specializzati parlano addirittura come nei prossimi giorni si potrebbe piombare a temperature addirittura da metà o fine novembre. Insomma, sembra che dobbiamo essere proprio pronti a fare il cambio di stagione. Ma quando?





Secondo i principali modelli meteo, due lievi perturbazioni dovrebbero farci salutare definitivamente la bella stagione: una si paleserà nel sud del Lazio nella giornata di mercoledì, facendo lentamente arrivare le medie a scendere in picchiata nei giorni successivi, quando, anche sul livello del mare le minime dovrebbero finire per essere prossime o appena inferiori ai 10 gradi.

Domenica, poi, una seconda perturbazione dovrebbe dare il definitivo colpo di grazia, facendo in modo che, le temperature rimangano stabili, con massime prossime ai 20 gradi e minime decisamente più frizzanti. La prossima settimana, però, a parte una lieve variabilità, potrebbe essere caratterizzata da un meteo tutto sommato bello.