“Percorsi di Speranza”, alla Civita il progetto finanziato dalla Regione

La Regione Lazio ha finanziato, nell’ambito della legge regionale sugli oratori, il progetto presentato dal Santuario Maria Santissima della Civita di Itri dal titolo “Percorsi di Speranza”, rivolto a giovani e ragazzi. Il finanziamento consentirà di potenziare le attività educative e formative dell’oratorio, rafforzando il ruolo del Santuario come luogo di crescita, aggregazione e promozione di valori spirituali e sociali.

Fondamentale per il raggiungimento di questo risultato è stato l’impegno del Rettore del Santuario, che da anni promuove iniziative rivolte ai giovani e alle famiglie del territorio: dal Servizio civile, al Centro di aiuto alla Vita, ai progetti per le misure alternative per la riabilitazione delle persone che devono eseguire pene.





Soddisfazione per il progetto, è stata espressa dall’Assessore regionale, Elena Palazzo, che ha sottolineato il valore educativo e sociale dell’iniziativa: «Esprimo soddisfazione per il progetto “Percorsi di Speranza”: un’iniziativa che sostiene i giovani, promuove valori educativi e sociali e rafforza il senso di comunità sul nostro territorio».

Pur avendo numerose esigenze strutturali da affrontare, il Santuario ha scelto di ripartire dalle persone, ponendo al centro l’attenzione verso i giovani e la comunità.

Il luogo di culto tanto caro a pellegrini, fedeli e devoti dell’Arcidiocesi di Gaeta e non solo, si propone come una tappa rigenerante lungo il proprio cammino. Una sosta, una pausa che può permettere a chiunque di decidere di prendersi del tempo per condividere la fatica, riprendere in mano la propria vita sotto lo sguardo di Maria e l’accompagnamento di volontari e professionisti.

Il sabato mattina, dalle 9 alle 10.45 presso il santuario mariano sarà possibile affrontare con i sacerdoti e con la dottoressa Rossella Fusco dei colloqui individuali, percorsi formativi e outdoor in collaborazione con associazioni del territorio.

«Ringraziamo la Regione Lazio per il prezioso contributo al progetto “Percorsi di Speranza”. Questo sostegno – ha spiegato il rettore don Adriano Di Gesù – ci permette di rafforzare il ruolo della Civita come casa di spiritualità e luogo di crescita per i giovani. Auspichiamo un rinnovato impegno delle istituzioni affinché sempre più ragazzi e comunità possano trovare qui ascolto, formazione e speranza».

Per ulteriori dettagli, informazioni, o per fissare un appuntamento, è possibile scrivere una mail a info@santuariodellacivita.it.