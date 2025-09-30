Le telecamere di Sky raccontano la Riviera d’Ulisse con “4 Hotel”

Un anno dopo le riprese, il pubblico ha finalmente potuto immergersi nella puntata di 4 Hotel dedicata alla Riviera d’Ulisse. Il format guidato dallo chef stellato Bruno Barbieri, ormai un classico della televisione italiana, ha portato sulle piattaforme Sky e Now – e presto anche in chiaro su TV8 – le immagini di uno dei tratti di costa più suggestivi del Lazio meridionale.

Non è stata solo una gara tra albergatori. San Felice Circeo, Terracina, Fondi e Formia hanno offerto lo sfondo a un racconto che, tra location da cartolina e sfide a colpi di voti su camere, servizi, colazioni e prezzi, ha restituito visibilità all’intero territorio.





Protagoniste in campo quattro strutture: il raffinato Famale Resort a San Felice Circeo, l’hotel a quattro stelle Bajamar di Gianola a Formia, il villaggio sul mare a Terracina Le Palme Village e il Martino Club Hotel situato in zona Salto a Fondi. Quattro modi diversi di vivere il soggiorno lungo le coste rese leggendarie dall’Odissea, tra bungalow a un passo dall’acqua e accoglienza alberghiera più tradizionale.

La vittoria è andata a Le Palme Village di Terracina, premiato per la sua filosofia di vacanza all’aria aperta, tra case mobili vista mare e attività pensate per gli ospiti. Ma il vero trionfatore, a giudicare dalle immagini e dall’entusiasmo social seguito alla messa in onda, è stato l’intero territorio pontino.

Più che una competizione televisiva, dunque, una vetrina per l’intera Riviera d’Ulisse, che da questa ribalta esce con una certezza: il suo patrimonio naturale e culturale non ha nulla da invidiare a mete ben più blasonate.