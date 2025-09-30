Latina, maxi sequestro di marijuana: un uomo nei guai

Controlli serrati della Guardia di Finanza a Latina. Nei giorni scorsi i militari hanno fermato un uomo nei pressi di piazza Moro trovandolo in possesso di circa un chilo e mezzo di marijuana.

La quantità ha subito escluso l’ipotesi dell’uso personale. L’uomo ha provato a giustificarsi sostenendo che si trattasse di cannabis “legale”, ma gli accertamenti hanno raccontato un’altra storia. I campioni inviati al laboratorio hanno infatti confermato che il livello di alcune sostanze superava ampiamente i limiti consentiti dalla legge.





La sostanza è stata sequestrata e la Procura è stata informata. Le indagini si inseriscono in un contesto più ampio: Latina vive da mesi una fase di forte tensione, segnata da scontri sotterranei tra gruppi rivali per il controllo delle piazze di spaccio.