Incidente in scooter sull’Appia, denunciato: positivo al droga-test

Nella giornata di domenica, a conclusione di mirati accertamenti, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Terracina hanno deferito in stato di libertà un 45enne del posto, accusato del reato di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.

Lo scorso 13 agosto, mentre era alla guida del proprio motociclo, l’uomo era rimasto coinvolto in un sinistro stradale in via Appia: aveva tamponato l’autovettura che lo procedeva, e dopo aver perso il controllo del veicolo su cui si trovava era rovinato sul manto stradale.





Nel procedere ai rilievi del caso, i carabinieri sottoposero l’indagato ad accertamenti alcolemici e tossicologici presso una struttura sanitaria. Gli esiti delle analisi di laboratorio, recentemente pervenuti, hanno evidenziato come l’uomo in occasione dell’incidente avesse condotto il proprio motociclo sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Di qui la denuncia e il sequestro amministrativo del motociclo ai fini della confisca, accompagnati dal ritiro della patente di guida.