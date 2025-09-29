Caos treni, domenica di disagi fino a notte sulla tratta Roma-Napoli

Ennesima giornata di passione, domenica, per migliaia di pendolari: problemi tecnici sulla linea ferroviaria Roma-Napoli hanno portato a ore di caos ad ampio raggio. Tutto è iniziato nel pomeriggio, con una serie di variazioni a catena che hanno interessato tutte le corse dell’Alta velocità e Intercity. Ben oltre le due ore, i ritardi accumulati. Nel tardo pomeriggio, un’ulteriore disservizio ha poi portato a un nuovo, lungo stop della circolazione: la tratta Roma-Napoli via Formia è rimasta di fatto bloccata fino a mezzanotte per un inconveniente tecnico a un convoglio che viaggiava tra Priverno e Monte San Biagio. Sono seguiti ritardi che hanno visto anche la cancellazione di alcuni regionali. Pendolari bloccati sui binari, molti altri in attesa negli scali della provincia, assistiti dai volontari della protezione civile.





Di emergenza in emergenza: ad un certo punto, molto probabilmente complice lo stress dovuto al lungo blocco, uno dei passeggeri del convoglio rimasto fermo tra Priverno e Monte San Biagio ha accusato un malore, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi. L’uomo è stato preso in carico dai sanitari del 118, intervenuti con i carabinieri della Tenenza di Fondi e i Falchi di pronto intervento guidati dal presidente Mario Marino, questi ultimi allertati dalla sala operativa regionale della protezione civile e incaricati anche dell’assistenza ai passeggeri che attendevano a terra.