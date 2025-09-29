Blitz in un caseificio: rifiuti sequestrati, denunciato l’amministratore

Nei giorni scorsi, a seguito di una segnalazione, i carabinieri del Nipaaf del gruppo Forestale di Latina hanno effettuato un accertamento presso un insediamento industriale situato nel Comune di Pontinia. Un caseificio, oggetto di verifiche sul rispetto dei livelli di salvaguardia ambientale. Nel corso dei controlli, sono state riscontrate alcune carenze in relazione alla corretta gestione dei rifiuti. In particolare, spiega il Comando provinciale dell’Arma, “venivano accertate violazioni inerenti allo stoccaggio e/o al deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi che hanno interessato due distinte aree pertinenziali situate all’interno dell’anzidetto opificio”.

Poiché, secondo gli accertamenti, lo stoccaggio dei rifiuti era avvenuto in assenza di tutte quelle misure necessarie per evitare sia il contatto dei rifiuti con il suolo nudo che il recupero dell’eventuale percolato generato in apposite vasche di raccolta, i militari, sentito il pubblico ministero di turno, hanno proceduto a porre sotto sequestro preventivo le porzioni di aree interessate dai rifiuti, quantificati in circa 27 metri cubi. Contestualmente, si è proceduto a deferire all’autorità giudiziaria l’amministratore unico dell’azienda casearia in questione.



