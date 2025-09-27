Truffa online con la casa vacanze in Puglia, denunciato un campano

Nel corso della mattinata di venerdì i carabinieri della Stazione di Cisterna di Latina hanno deferito in stato di libertà un uomo di 45 anni, residente in provincia di Napoli. Già noto alle forze di polizia, è accusato del reato di truffa.

A seguito di una querela presentata lo scorso luglio da un 50enne di Cisterna di Latina, i militari dell’Arma hanno avviato un’indagine che ha permesso di individuare, attraverso mirati accertamenti, il presunto responsabile del reato per cui si procede.





Il malcapitato aveva concordato l’affitto di una casa vacanze in Puglia, pubblicizzata attraverso un profilo falso di una nota piattaforma social, effettuando un bonifico di 250 euro a favore del soggetto da lui contattato per perfezionare il contratto.

La parte offesa, sin dai momenti immediatamente successivi al bonifico effettuato, al fine di verificare se l’operazione fosse andata a buon fine ha provato a contattare nuovamente il soggetto con cui aveva interloquito per la prenotazione, senza riuscirvi, neanche successivamente. Di qui la querela e la successiva denuncia appena notificata al 45enne campano.