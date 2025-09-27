Troppe presenze nel locale, arriva la polizia: titolare denunciata

Nei giorni scorsi, a Norma, la polizia ha effettuato un controllo amministrativo presso un locale notturno nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta quotidianamente dalla Divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Latina. L’intervento, è stato finalizzato alla verifica della regolarità delle autorizzazioni previste per lo svolgimento di spettacoli e intrattenimenti aperti al pubblico.

All’atto dell’ispezione, è stato accertato che il locale era in possesso di una autorizzazione temporanea per lo svolgimento di attività di intrattenimento all’aperto, comprensiva anche dell’intrattenimento danzante. Tuttavia, tale titolo autorizzava lo svolgimento degli eventi esclusivamente entro il limite massimo di capienza di 99 persone, secondo quanto previsto dalle normative antincendio attualmente vigenti. Nonostante ciò, all’interno dell’esercizio veniva rilevata la presenza di oltre 200 persone, con ulteriori circa 70 avventori in attesa di accedere.





Considerata la particolare situazione e l’elevata affluenza, per motivi di ordine e sicurezza pubblica si è ritenuto opportuno non interrompere immediatamente la serata, invitando però i gestori a bloccare ogni ulteriore accesso. La titolare dell’attività è stata contestualmente informata della necessità di presentarsi successivamente presso gli uffici della Questura per fornire la documentazione relativa alla sicurezza della struttura.

In seguito, presso la sede della Divisione amministrativa si è tenuto l’incontro con la titolare, nel corso del quale non è stata esibita alcuna ulteriore documentazione utile a sanare le criticità emerse durante il controllo.

Alla luce di quanto emerso, i poliziotti hanno proceduto al deferimento in stato di libertà all’autorità giudiziaria della titolare del locale per violazioni “in materia di pubblici spettacoli e sicurezza, in particolare per l’organizzazione di intrattenimenti danzanti senza le necessarie certificazioni relative alla prevenzione incendi e in assenza di una licenza adeguata alla reale capienza del locale”. Inoltre, è stata formalizzata la contestazione della sanzione amministrativa prevista per l’attività svolta in difformità dalle autorizzazioni.

Dell’attività sono stati informati il Suap e il Servizio Ambiente del Comune per le valutazioni di competenza, incluso l’eventuale avvio di procedimenti per la sospensione della licenza, come previsto dalle disposizioni in materia.

“La polizia – evidenzia la Questura – prosegue senza sosta nell’attività di controllo del territorio e di vigilanza amministrativa, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e la legalità nei luoghi di aggregazione e intrattenimento pubblico in tutta la provincia di Latina”.