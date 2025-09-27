Sorpreso durante un furto a casa di un’anziana, ne ferisce il figlio

Nella mattina di oggi, sabato, i carabinieri della Stazione di Terracina hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 38enne di origine indiana, in Italia senza fissa dimora: già noto alle forze di polizia, è accusato dei reati di tentata rapina e lesioni personali aggravate.

La scorsa nottata, intorno all’una, su richiesta pervenuta al 112 i carabinieri sono intervenuti perché era stata segnalata la presenza di un uomo intento ad asportare alcuni oggetti dal magazzino di un’abitazione di proprietà di un’anziana. Attraverso la ricostruzione dei fatti effettuata dai militari dell’Arma, è stato accertato che sul posto si era recato il figlio della donna, subito dopo essere stato avvisato da alcuni vicini. È stato proprio lui a richiedere l’intervento dei carabinieri, prima di avvicinarsi all’uomo presente nel giardino dell’abitazione della mamma.





L’indagato, accortosi di essere stato scoperto, nel tentativo di allontanarsi ha dunque lanciato un oggetto di arredamento all’indirizzo del malcapitato, colpendolo al volto e ad una mano, per poi dileguarsi a bordo di una bicicletta. L’immediato intervento dei carabinieri ha permesso loro di raccogliere le informazioni necessarie a raggiungere lo straniero in fuga, bloccato e arrestato a pochi metri di distanza dalla proprietà presa di mira.

A seguito dell’aggressione subita, il figlio della proprietaria si è sottoposto agli accertamenti e alle cure del caso presso il pronto soccorso dell’ospedale di Terracina, avendo riportato lesioni. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato condotto presso il Tribunale di Latina per l’udienza di convalida dell’arresto, con rito direttissimo.