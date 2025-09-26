Fondi, il nuovo teatro apre le porte con un spettacolo gratuito 

Dopo circa vent’anni di attesa e un investimento complessivo di 13 milioni di euro, Fondi si prepara a vivere l’emozione del debutto del nuovo Teatro intitolato a Nino Canale. Dopo la conferenza romana al Senato, della scorsa settimana, nella mattinata di oggi sono emerse tante altre novità.

L’apertura ufficiale, come era già stato reso noto, è fissata per sabato 25 ottobre, con una replica il giorno successivo: sul palco andrà in scena il musical “I Tre Moschettieri”. La sorpresa? L’ingresso sarà gratuito, un regalo simbolico alla cittadinanza per celebrare l’avvio di una stagione che si preannuncia intensa e molto ricca.





La notizia è stata resa pubblica nel corso della conferenza stampa tenutasi al Castello Caetani, dove il sindaco Beniamino Maschietto, il vicesindaco e assessore alla Cultura Vincenzo Carnevale, insieme ai vertici di ATCL – l’Associazione Teatrale dei Comuni del Lazio – hanno illustrato i dettagli del programma. Presenti anche la direttrice artistica Isabella Di Cola, che ha sottolineato, alla luce del suo ruolo, l’importanza di un approccio condiviso: “Con l’apertura di un teatro si apre un laboratorio di convivenza“. A farle eco l’amministratore delegato Luca Fornari: “In questo teatro ci sono impianti audio e luci da fare invidia anche alle strutture più blasonate a livello nazionale. Io credo ci sia del potenziale affinché questo teatro diventi un punto di riferimento per il centro sud Italia”.

Il teatro, dotato di circa 600 posti distribuiti tra platea, gallerie e palchi, non potrà naturalmente accogliere tutti nel giorno dell’inaugurazione. In questi giorni verranno comunicate le modalità di prenotazione. Dal 2 ottobre, data che segna anche l’apertura della biglietteria interna (oltre al circuito TicketOne), via agli abbonamenti.

Per il momento, la gestione rimane nelle mani del Comune, supportato da ATCL per i ruoli tecnici e organizzativi, mentre le mansioni più pratiche – come il personale di sala – saranno garantite dall’amministrazione municipale.

Avvisto iter per carta cultura giovani e carta docenti. I prezzi di abbonamenti e singoli spettacoli sono disponibili nella pagina web di ATCL dedicata al teatro.