Utilizza la carta bancomat del coinquilino, scatta la denuncia

Indagine flash per i carabinieri di Borgo Grappa che, a seguito della denuncia presentata da un 47enne di nazionalità indiana residente a Sabaudia si sono messi alla caccia di chi potesse aver effettuato prelievi al bancomat con la sua carta.

Ciò che hanno mostrato le immagini di videosorveglianza è servito per far luce sulla vicenda: A impossessarsi della carta bancomat era stato un connazionale dell’indiano di 28 anni.





Il 47enne, quando aveva sporto denuncia ai carabinieri, aveva spiegato di essersi ritrovato addebitati prelievi per oltre mille euro, per poi ritrovare la sua carta dove l’aveva lasciata. I carabinieri, si sono subito concentrati su coloro che avevano contatti diretti con l’uomo e soprattutto che avessero accesso alla casa in cui l’uomo viveva.

A seguito dei controlli e, anche grazie alle videocamere di videosorveglianza, è stata fatta luce sulla vicenda, con la denuncia scattata ai danni del 28enne per indebito utilizzo di strumenti di pagamento diverso dai contanti.