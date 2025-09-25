Scattano due denunce, uno dei due stranieri è da rimpatriare

La Polizia di Stato di Cisterna di Latina ha denunciato in stato di libertà due soggetti, entrambi cittadini stranieri — un tunisino e un egiziano — indiziati di resistenza, minacce e oltraggio nei confronti degli agenti.

Nel corso delle attività di controllo del territorio, una pattuglia del Commissariato di Cisterna ha notato i due giovani in una piazza centrale. Alla vista della pattuglia, i soggetti hanno tentato di dileguarsi tra le persone presenti, destando sospetti negli agenti che hanno prontamente avviato le ricerche e li hanno fermati per un controllo. Accompagnati negli uffici di polizia per l’assenza di documenti, i due, già noti per essere stati nel recente passato protagonisti di episodi di violenza a Cisterna, hanno opposto resistenza passiva al controllo, minacciando e oltraggiando gli operatori durante le procedure di identificazione.





Dagli accertamenti è emerso che uno dei due, un cittadino egiziano con precedenti penali e recentemente coinvolto in episodi violenti, è irregolare sul territorio nazionale. Per questo motivo, sono state immediatamente avviate le procedure per il suo rimpatrio. Nel pomeriggio odierno, l’uomo è stato accompagnato dagli agenti del Commissariato presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Potenza, dove proseguiranno le attività per l’effettivo ritorno nel paese d’origine.

L’operazione testimonia l’impegno costante della Polizia di Stato nel contrastare ogni forma di violenza e nel garantire la sicurezza pubblica, anche attraverso l’azione nei confronti di cittadini stranieri irregolari.