Dipendente senza visita medica, scatta denuncia e sanzione

di
redazione
-

Carabinieri di Pontinia, insieme a quelli dell’Ispettorato del Lavoro di Latina, in azione per contrastare il fenomeno del caporalato e del lavoro nero nel mondo agricolo pontino.

Nei giorni scorsi i militari hanno effettuato un accesso ispettivo presso un’attività di allevamento bovini da Latte in quel di Pontinia. A seguito delle verifiche, il titolare dell’azienda, un 57enne residente in provincia è stato denunciato a piede libero e sanzionato con una multa di 1.400 euro per non aver sottoposto il proprio lavoratore a visita medica.


Inoltre, durante l’intervento, i militari hanno verificato anche la posizione di tre lavoratori indiani i, quali, però sono risultati in regola sia con il lavoro che con la presenza sul territorio nazionale.

 

