Simeone è il nuovo numero uno dell’Astral

L’ex consigliere regionale di Forza Italia, il formiano Giuseppe Simeone (da molti noto come “Pino”) si accasa all’Astral, venendo nominato direttamente dal presidente del Lazio Francesco Rocca quale nuovo Amministratore Delegato dell’Azienda Strade Lazio.

Un riconoscimento sia alla fase amministrativa che ha visto Simeone fare tutta la trafila tra gli azzurri, dall’assessore in quel di Formia fino al consigliere regionale, passando anche per il ruolo di consigliere provinciale.





Simeone si va ad insediare al posto di Antonio Mallamo, il quale comunque, rimane commissario straordinario per la realizzazione dell’importante infrastruttura dell’autostrada Roma-Latina e della bretella Cisterna-Valmontone.

Si erano fatti vari nomi per la guida di Astral e anche per via di una apparente non facile sintesi tra i partiti di maggioranza, in pochi avrebbero scommesso sul fatto che a primeggiare sarebbe stato un forzista della zona pontina. Evidentemente, il ruolo del senatore Fazzone ha ancora una volta giocato a vantaggio della classe dirigente azzurra che vede, nella zona del sud della provincia di Latina, un vero e proprio fortino elettorale e di pressione politica all’interno dell’area di governo.