Locale violento, il Questore sospende l’attività

Il Questore di Latina ha firmato un provvedimento di sospensione della licenza, valido per quindici giorni, nei confronti di un noto esercizio pubblico di San Felice Circeo. La decisione è arrivata dopo una lunga serie di episodi che hanno messo a rischio la sicurezza dei clienti e dell’intera comunità.

Negli ultimi mesi, infatti, il locale era finito più volte al centro delle cronache per risse e disordini. Frequenti le segnalazioni di avventori in evidente stato di ebbrezza, protagonisti di aggressioni che hanno coinvolto anche il personale di vigilanza. Uno degli episodi più gravi risale a luglio, quando i Carabinieri della stazione locale furono costretti a intervenire per sedare una violenta colluttazione scoppiata all’interno del locale.


Non si è trattato di un caso isolato. In un’altra occasione, i militari sono stati accolti da un gruppo di giovani che, in evidente alterazione, hanno ostacolato l’intervento legato a una segnalazione per musica ad alto volume. Gli agenti, nonostante l’atteggiamento ostile, sono riusciti a riportare la calma senza alcuna collaborazione da parte della sicurezza privata. A ciò si aggiungono altre aggressioni, tra cui una lite degenerata con l’uso di oggetti contundenti e perfino di un taser.

Il quadro complessivo, arricchito da ulteriori denunce presentate in Questura da cittadini preoccupati, ha convinto le autorità a intervenire in maniera decisa. La chiusura temporanea, notificata nella giornata di oggi, rappresenta una misura preventiva mirata a tutelare l’ordine pubblico e a lanciare un messaggio chiaro: tolleranza zero verso situazioni che minacciano la sicurezza collettiva.

