Frigorifero nuovo? Ecco come scegliere il modello perfetto per la propria casa

L’acquisto di un nuovo frigorifero è una delle decisioni più importanti per la cucina, un investimento destinato a durare nel tempo che influenzerà sia la conservazione dei cibi sia i consumi energetici della casa. Il mercato offre una tale varietà di modelli per tecnologia, dimensioni e design che orientarsi può essere complicato. Proprio perché si tratta di una spesa significativa, l’obiettivo non è solo trovare il modello con le caratteristiche perfette, ma anche acquistarlo al miglior prezzo possibile. In questo, la ricerca online diventa un’alleata strategica: monitorare con attenzione le diverse offerte per frigo, infatti, permette spesso di accedere a un modello di categoria superiore senza sforare il proprio budget.

Libera installazione o da incasso

La primissima scelta da compiere riguarda la tipologia di installazione. Il frigorifero a libera installazione (freestanding) è la soluzione più flessibile e diffusa. Non avendo bisogno di essere inserito in un mobile specifico, può essere posizionato più liberamente e offre una scelta quasi illimitata in termini di design, colorazioni e dimensioni. Generalmente, a parità di ingombro esterno, questi modelli tendono ad avere una capacità interna maggiore. Il frigorifero da incasso, invece, è progettato per essere inserito all’interno di una colonna della cucina, scomparendo dietro un’anta identica a quella dei mobili. Questa opzione è ideale per chi desidera una continuità estetica e un design pulito e minimale, ma richiede una progettazione attenta degli spazi e potrebbe comportare una capacità interna leggermente inferiore.





Dimensioni e tipologia

Prima di lasciarsi sedurre dal design, è indispensabile armarsi di metro e misurare con precisione lo spazio disponibile, considerando non solo altezza e larghezza, ma anche la profondità e la necessità di lasciare alcuni centimetri di agio ai lati e sul retro per una corretta ventilazione. In base allo spazio, si può poi scegliere la tipologia. Il modello combinato, con vano frigo superiore e congelatore a cassetti in basso, è il più popolare per la sua praticità. Il doppia porta ha invece il congelatore in alto, mentre il side-by-side (o americano) offre due vani verticali ed è perfetto per le famiglie numerose che necessitano di molto spazio. La capacità, espressa in litri, è un altro fattore chiave: per un single o una coppia possono bastare fino a 250 litri, mentre un nucleo di 3-4 persone dovrebbe orientarsi su modelli dai 250 ai 350 litri.

La tecnologia che fa la differenza

La tecnologia di raffreddamento incide sia sulla conservazione dei cibi sia sui consumi. I sistemi più basilari sono statici o statico-ventilati, efficaci ma che richiedono una sbrinatura manuale periodica del congelatore. La tecnologia oggi più apprezzata è la Total No Frost, che grazie a un sistema di ventilazione forzata previene la formazione di ghiaccio e brina sia nel frigo che nel freezer, eliminando la seccatura della sbrinatura e mantenendo una temperatura più uniforme. Altrettanto cruciale è l’efficienza energetica. È importante saper leggere la nuova etichetta energetica in vigore da marzo 2021, che utilizza una scala da A (massima efficienza) a G. Un modello in classe C o D secondo la nuova classificazione è da considerarsi estremamente efficiente, equivalente alle vecchie classi A++ o A+++.

Funzioni extra e silenziosità

A parità di caratteristiche fondamentali, sono i dettagli a fare la differenza nell’uso quotidiano. Molti frigoriferi moderni sono dotati di funzioni speciali come i cassetti a 0°C, ideali per conservare carne e pesce freschi più a lungo, o quelli con umidità controllata per ottimizzare la freschezza di frutta e verdura. Altri offrono dispenser per acqua e ghiaccio, una comodità che richiede però un allaccio alla rete idrica. Infine, un aspetto spesso trascurato ma fondamentale, specialmente nelle cucine a vista, è la silenziosità. Il livello di rumore, espresso in decibel (dB) sull’etichetta energetica, dovrebbe idealmente essere inferiore ai 40 dB per garantire il massimo comfort acustico.