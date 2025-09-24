Dieci giorni di lavori, previste chiusure notturne sulla Pontina

Ci risiamo, ancora lavori nel tratto fuori provincia dell’importante bretella stradale che collega Latina a Roma.

Lavori ancora inerenti la sostituzione degli spartitraffico che a partire da questa sera alle 21.30 e fino alle 6 del mattino del prossimo 4 ottobre, prevedono possibili chiusure stradali per via dei cantieri nel tratto compreso tra il km 18 e il km 20 in direzione sud.





A partire da questa sera, ogni giorno fino al 4 ottobre, dalle 21.30 alle 6 del mattino per chi viene da Roma in direzione Latina sarà obbligatoria l’uscita allo svincolo Tor de Cenci/Spinaceto.

Un disagio che potrebbe gravare sui pendolari, anche se il rischio è più orientato alla sera per chi stacca tardi o ha eventi a cui prendere parte nella capitale che non la mattina presto quando il traffico è più ad entrare a Roma che non in senso contrario.