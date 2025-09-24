A Latina e Fondi la macchina da scrivere di Giancarlo Siani

L’Olivetti M80 di Giancarlo Siani, il giovane cronista del Mattino assassinato a soli 26 anni dalla camorra il 23 settembre 1985, approda in provincia pontina. Non un semplice oggetto, ma la traccia concreta di una vita spezzata dall’impegno civile e professionale.
Il tour nazionale, promosso da Libera, lavialibera, la Fondazione Siani e Articolo 21, ha scelto come prima tappa laziale proprio Latina.
Il 24 settembre alle 18 la storica macchina sarà accolta nella sede del Comando provinciale della Guardia di Finanza in corso della Repubblica. Attorno al simbolo del giornalista napoletano si ritroveranno voci dell’informazione e dell’associazionismo.
La staffetta della memoria proseguirà sabato 27 settembre a Fondi: dalle 10.30, un percorso cittadino partirà da piazza della Repubblica per attraversare il centro storico. Nel pomeriggio, in piazza Unità d’Italia, confronto pubblico con i giornalisti Graziella Di Mambro e Marco Omizzolo, grazie anche al sostegno di associazioni locali.
A chiudere il ciclo di appuntamenti, un ospite d’eccezione: don Luigi Ciotti, fondatore di Libera e del Gruppo Abele, che sarà al Monastero di San Magno domenica 28 ottobre per un incontro già sold out.