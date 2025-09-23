VIDEO – Caretta caretta, Legambiente Terracina: “Dall’ultima schiusa 68 piccole tartarughe”

Un’estate chiusa in bellezza: nei giorni scorsi dal nido di tartaruga marina “Caretta caretta” deposto il 13 luglio a Terracina, e poi traslocato per motivi di sicurezza sulla spiaggia di Capratica, a Fondi, sono nate ben 68 tartarughine, a fronte di 77 uova totali.

VIDEO





La schiusa è cominciata la notte di venerdì 5 settembre, l’ultimo esemplare è venuto alla luce durante le fasi di escavazione del 12 settembre. Le neonate hanno poi preso progressivamente la via del mare, costantemente monitorate dallo staff di Tartalazio diretto dal dottor Luca Marini e coordinato dal dottor Nicola Marrone, nonché dai Tartawatchers di Legambiente Terracina, ormai parte integrante dello staff del progetto Life Turtlenest, il più grande progetto mai finanziato dalla Unione Europea per il miglioramento della conservazione della tartaruga marina comune (Caretta caretta) in Italia, Spagna e Francia, per un totale di 8000 chilometri di costa, attraverso attività di monitoraggio, messa in sicurezza dei nidi, ricerca scientifica e campagne di informazione e sensibilizzazione.

“Quest’anno – dichiarano Anna Giannetti, presidente del Circolo Legambiente di Terracina ‘Pisco Montano’, e tutti i Tartawatchers – abbiamo veramente gioito per il nostro nido di ben 68 piccole Caretta caretta, e siamo anche molto soddisfatti della ampia partecipazione agli eventi estivi di sensibilizzazione della nostra rassegna Tarta Eventi sull’importanza della tutela di questa specie, ma anche della sensibilità mostrata dalla amministrazione comunale nel voler promulgare una ordinanza per la tutela di questi animali e della loro delicata riproduzione sulle nostre spiagge”.

“Siamo poi particolarmente soddisfatti della tappa a Terracina del Tarta Beach Tour di Legambiente, organizzata insieme alla Asd ‘Le orme di Jack’ e alla Protezione Civile Comunale e Comune di Terracina, curata dalla nostra referente Legambiente Terracina Animalhelp Stefania Curati, che ha avuto un importante successo di pubblico. Ringraziamo Legambiente nazionale nella persona di Stefano Di Marco, coordinatore del progetto Life Turtlenest e tutto il suo staff, per aver sempre compreso le nostre esigenze e accolto le nostre proposte e TartaLazio, nella persona di Luca Marini e Nicola Marrone e tutto lo staff per aver curato tutte le delicate fasi di traslocazione e di escavazione e coordinato i nostri monitoraggi e i nostri turni di sorveglianza dei nidi. Questa stagione 2025 è la migliore dopo la straordinaria e indimenticabile stagione del 2021 quando ci furono ben 3 nidi a Terracina per un totale di 117 piccole caretta caretta che hanno preso il largo dalle nostre coste. Ci auguriamo che il prossimo anno ci saranno altri nidi a Terracina e che essi possano rimanere sul nostro litorale, con la maggior tutela garantita dall’ordinanza sindacale e dal nuovo Regolamento sulla Tutela degli Animali che si sta definendo in questi giorni”.