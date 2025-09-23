Vede i carabinieri e tenta la fuga: era senza patente, senza assicurazione e con attrezzi da scasso

Nella giornata di lunedì i carabinieri della Sezione Radiomobile di Latina hanno deferito, in stato di libertà, un 45enne residente in provincia, già noto alle forze di polizia. L’uomo è accusato dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, possesso ingiustificato di chiavi alterate e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Durante un controllo i carabinieri hanno intimato l’alt al veicolo condotto dall’indagato, il quale piuttosto che fermarsi ha proseguito la marcia, nel tentativo di darsi alla fuga. Ne è quindi nato un inseguimento che, poco dopo, ha consentito ai militari dell’Arma di raggiungere e bloccare l’uomo che, dopo aver arrestato la marcia del veicolo da lui condotto, ha provato anche ad allontanarsi a piedi.





La conseguente perquisizione personale e veicolare ha permesso ai militari dell’Arma di rinvenire, nella disponibilità dell’indagato, un coltello a serramanico, nonché un trapano e vari attrezzi atti allo scasso, che sono stati posti tutti sotto sequestro.

Da ulteriori accertamenti preliminarmente condotti è emerso che l’autovettura in uso all’indagato era sprovvista di copertura assicurativa, che ha comportato il sequestro amministrativo del veicolo e la contestazione della violazione con conseguente sanzione amministrativa, anche per l’ulteriore infrazione commessa dall’uomo che si era posto alla guida nonostante gli fosse stata ritirata la patente.