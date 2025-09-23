Il bilancio del traffico aereo dell’estate 2025: meno disservizi ma restano criticità

L’estate 2025 è stata una delle più positive degli ultimi anni per quanto riguarda il trasporto aereo. Nonostante le pessimistiche previsioni della vigilia, i mesi estivi si sono chiusi con una diminuzione del numero dei disservizi per i passeggeri e con un miglioramento delle performance delle compagnie di volo e degli stessi aeroporti.

Ma è ancora presto per cantare vittoria e per parlare di servizi puntuali ed efficienti. Le criticità non sono mancate e alcuni problemi strutturali come la mancanza di personale specializzato nella gestione dei traffici e le difficoltà nella manutenzione delle flotte sono ancora ben lontane dall’essere risolte.





I dati

Tra giugno e agosto 2025 il traffico aereo europeo è aumentato del 3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e dell’1% rispetto al 2019. Ma il dato più interessante emerso dalle ultime rilevazioni ufficiali è la notevole diminuzione dei ritardi. Nel 2024 la media di ritardo per ogni volo era stata di 5,4 minuti. Nel 2025 è scesa a 3,9 minuti, per un totale complessivo stagionale di 12.742.882 minuti.

Le problematiche irrisolte

Se il dato dei ritardi è quantomeno incoraggiante, lo stesso non si può dire di quello relativo ai disservizi legati ai bagagli.

Basti pensare che il numero di richieste di risarcimento per lo smarrimento o la consegna in ritardo è aumentato del 140% tra il 2024 e il 2025. La peggiore compagnia in assoluto, in questo campo, è stata Ryanair con il 33,8% totale delle richieste, seguita da Wizzair (11,7%) e EasyJet (11,2%).

In arrivo una nuova disciplina per i diritti dei passeggeri

Come abbiamo visto dai dati dei paragrafi precedenti, l’efficienza dell’aviazione civile è leggermente migliorata, ma ciò non toglie che siamo ancora molto lontani dagli obiettivi di performance accettabile stabiliti dall’UE.

Ritardi e cancellazioni sono stati all’ordine del giorno anche in questo 2025. E a rendere ancora più complessa la situazione potrebbero arrivare le modifiche già annunciate al Regolamento CE/261, ovvero alla normativa che tutela i passeggeri in caso di disservizi aerei come ritardi e cancellazioni.

Le modifiche al vaglio delle istituzioni europee riguardano sia il rimborso volo cancellato che quello relativo al ritardo aereo.

La Commissione Trasporti ha infatti approvato un nuovo regolamento che prevede un aumento da 3 a 4 ore della soglia di ritardo che dà accesso ai risarcimenti e una diminuzione della compensazione economica massima ottenibile da 600 a 500 euro. Un possibile duro colpo per i passeggeri che, come si legge sulle guide della società specializzata in rimborsi AirHelp, fino a oggi hanno avuto la possibilità di ottenere il rimborso del volo cancellato in maniera molto più semplice.

L’altra grande novità riguarda il meccanismo legato alle cancellazioni dei voli. Se entreranno in vigore le nuove norme senza modifiche, la compagnia sarà obbligata a fornire una soluzione alternativa al passeggero entro 3 ore dall’annuncio di cancellazione. Se non ci riuscirà il viaggiatore potrà riorganizzarsi in autonomia mantenendo comunque il diritto a un rimborso pari al 400% del costo del biglietto già acquistato.

Il traffico aereo continua a crescere

Al di là delle problematiche registrate e delle possibili modifiche ai regolamenti che tutelano i passeggeri, resta un dato incontrovertibile: il traffico aereo sui cieli europei continua a crescere.

A confermarlo è stato il rapporto dell’associazione europea degli aeroporti, Aci Europe, relativo ai primi 6 mesi dell’anno. Un report che sottolinea come il ritmo di crescita sia stato simile tra il primo e il secondo semestre del 2025 con un incremento superiore del 4% rispetto al 2024.

A crescere sono stati soprattutto il traffico passeggeri internazionale, aumentato del 5,7%, e le performance degli aeroporti di due Paesi in particolare: l’Italia e la Spagna. I nostri aeroporti hanno registrato un incremento del traffico passeggeri del 5,7%, mentre quelli iberici del 4,5%.

Le previsioni per il 2026

Le sfide che attendono il comparto a partire dal 2026 e negli anni successivi sono davvero decisive. Soprattutto a livello di sostenibilità del settore e di efficienza.

Dal primo punto di vista la parola d’ordine sembra essere l’idrogeno, visto da esperti e addetti ai lavori come uno dei carburanti più promettenti per la necessaria riduzione delle emissioni.

Basti pensare che la compagnia olandese Klm ha recentemente annunciato che testerà un aereo alimentato a idrogeno già nel 2026. Un mezzo che dovrebbe ridurre le emissioni del 90% rispetto a un velivolo tradizionale.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il colosso francese Airbus che ha annunciato che intende varare il primo mezzo passeggeri alimentato completamente a idrogeno entro il 2035.

Nel frattempo, però, c’è anche chi fa marcia indietro sulle previsioni più ottimistiche. È il caso di Ryanair che per la seconda volta negli ultimi 3 mesi ha tagliato le proprie previsioni sul traffico passeggeri per l’anno che si sta avvicinando. Il motivo di queste stime al ribasso starebbe nei ritardi delle consegne dei nuovi Boeing. Un problema che riguarda molte delle compagnie aeree più importanti del pianeta.