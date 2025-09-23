Fondi, sabato al castello la presentazione della raccolta poetica “Inedita”

Sabato 27 settembre a Fondi, nella Sala Grande di Palazzo Caetani, ci sarà la presentazione della silloge “Inedita” del professor Fernando Mariano Di Biasio, nel 1946 primo sindaco della Fondi liberata dal nazifascismo, un’opera curata dalla professoressa Giulia Rita Eugenia Forte e stampata da FuturGrafica.

La raccolta poetica, che vede la luce dopo oltre settant’anni, si pregia della presentazione del professor Rino Caputo, storico e critico della Letteratura e presenta una particolarità: i testi riportano, a fronte, gli scritti autografi di Di Biasio, risalenti agli anni Sessanta.





“Inedita” nasce da versi ritrovati fortunosamente, tra carte sparse, dalla professoressa Forte, responsabile dell’Archivio della Memoria del ‘900 della Città di Fondi, a cui “è toccato il privilegio di scoprire e donare al pubblico della poesia questi sorprendenti componimenti”, come affermato da Caputo nella presentazione, permettendo di scoprire la multiforme personalità dell’autore, pervaso di passione verso il mondo degli uomini in società, la politica. “La raccolta svela la fenomenologia del sentimento dell’autore nei confronti dell’amata, in un gioiello unico e, purtroppo, inconcluso anche se non del tutto inespresso”, sottolinea tra l’altro lo storico e critico.

Il giornalista Gaetano Orticelli condurrà il pubblico attraverso i versi, declamati dal giovane Gabriele Sorrentino, e il dottor Gino Fiore offrirà ai presenti una sua interpretazione. Musiche e canzoni, affidate al duo composto da Sandro Sposito e Antonietta Caporiccio, contribuiranno a rendere indimenticabile l’incontro. La supervisione tecnica della serata è affidata alla Nesti Comunicazione.

Si parlerà di amore, si ascolterà l’amore, si rifletterà sui versi di Di Biasio perché, come afferma anche la curatrice Forte: “Omnia vincit amor”.