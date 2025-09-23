Caporalato in provincia di Latina, diverse aziende agricole sospese: finanziamenti UE a rischio

Proseguono i controlli dei carabinieri del Comando provinciale di Latina e del locale Nucleo ispettorato del lavoro, nell’ambito dei servizi finalizzati alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del caporalato. “In particolare, nello scorso mese di agosto, sono stati eseguiti accessi ispettivi presso dodici aziende agricole operanti in provincia, nel settore agroalimentare e florovivaistico”, rende noto l’Arma. “All’esito delle verifiche compiute, presso sette di esse sono state riscontrate irregolarità di diversa natura“.

Nel dettaglio, sono state vagliate le posizioni di 159 lavoratori, di cui 89 extracomunitari. Tra questi ultimi, tre lavoratori, tutti extracomunitari, sono risultati non regolarmente assunti. Alla luce delle irregolarità riscontrate, i carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro Carabinieri di Latina hanno proceduto alla sospensione delle attività produttive di cinque aziende. Sono state altresì elevate sanzioni amministrative per oltre 16.700 euro e ammende per oltre 9.650 euro.





All’esito di ulteriori e più specifici accertamenti eseguiti attraverso i carabinieri del Comando Tutela Agroalimentare – Sezioni Frodi Comunitarie di Roma, si è avuto modo di riscontare come sei delle sette aziende presso le quali sono state riscontrate irregolarità siano destinatarie di fondi UE.

Nei confronti delle predette sei aziende, avendo riscontrato gravi violazioni delle condizioni di lavoro e ambientali, è stata avanzata una segnalazione all’AGEA per le valutazioni di competenza in ordine alla sospensione/revoca dei finanziamenti ottenuti. Sono tuttora in corso analoghe procedure nei confronti delle ulteriori cinque aziende che sono risultate irregolari, al fine di avanzare la prevista segnalazione all’AGEA.