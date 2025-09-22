Suicida a 14 anni, fiaccolata fiume in memoria di Paolo

Un fiume di persone per la fiaccolata in memoria di Paolo Mendico, il 14enne di Santi Cosma e Damiano che nei giorni scorsi si è tolto la vita in casa, secondo la famiglia per via di annosi episodi di bullismo avvenuti a scuola. Circa mille i partecipanti all’evento, organizzato dalla comunità locale come segno di vicinanza, ma anche con l’intenzione di lanciare un segnale di sensibilizzazione verso tematiche troppo spesso sottovalutate.

Candele alla mano, i partecipanti al corteo hanno percorso le strade del centro del Sud pontino in un rispettoso silenzio. In testa alla processione, uno striscione con la scritta “Buon viaggio Paolo”. Al balcone dell’abitazione del ragazzo, un altro striscione riportava invece la scritta “Stop bullismo”.





In prima fila c’erano i genitori di Paolo e gli altri famigliari, comprensibilmente distrutti da un dolore indicibile, ma tra i molti partecipanti non sono mancate le autorità civili e religiose, fra cui il presidente della Provincia di Latina Gerardo Stefanelli e l’arcivescovo di Gaeta Luigi Vari, oltre alla dirigente dell’ultimo istituto frequentato dal giovane e a dei compagni di scuola.

”Il senso di questa serata è proprio di vicinanza a questa famiglia e anche un po’ a questa comunità perché è abbastanza ferita”, ha detto monsignor Vari a conclusione della fiaccolata. “Sono vicino anche ai tanti ragazzi di qui perché purtroppo in queste cose non è che sono tutti colpevoli. Quindi, a modo nostro, siamo venuti per dire ai ragazzi anche di imparare a parlare in maniera più costruttiva”.

FOTOGALLERY – A cura di Renato Olimpio per h24notizie