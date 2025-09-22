Armato di machete e bastone, danneggia un’auto e il monumento ai carabinieri caduti

Nel corso della giornata di sabato, i carabinieri della Stazione di Priverno hanno denunciato per i reati di distruzione di bene culturale, danneggiamento aggravato e porto abusivo di arma bianca un uomo del posto di 31 anni, già noto alle forze di polizia.

I militari dell’Arma su richiesta pervenuta al 112 sono intervenuti poiché l’indagato, in forte stato di alterazione psicomotoria, con l’utilizzo di un machete e di un bastone in legno ha prima danneggiato un’autovettura infrangendo tutti i vetri e successivamente ha colpito il monumento ai caduti edificato per commemorare “I carabinieri martiri di Fiesole”, rompendo l’effige in plastica centrale del cippo riguardante i tre carabinieri deceduti.





L’uomo infine si è dato alla fuga, ma dopo un breve inseguimento è stato raggiunto e fermato dai militari dell’Arma. Gli operanti hanno posto sotto sequestro sia il machete che il bastone.