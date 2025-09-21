Perché visitare Roma: un itinerario imperdibile tra le vie della città eterna

Chi non è mai stato a Roma almeno una volta è come se non avesse vissuto. Potrebbe sembrare un’esagerazione, un’assurda iperbole, ma chi ci è stato (o chi ha la fortuna di viverci) sa che non è così. Gli abitanti del posto dicono che “non bastino tre vite” per raccontare la città, e non ci sentiamo di contraddirli. Si tratta di una meta unica nel suo genere a livello mondiale, per storia, tradizioni e cultura, e di una destinazione a dir poco perfetta per una qualunque visita didattica (come quelle organizzate da Primatour).

A proposito, vale la pena segnalare Destinazione Sapere, un progetto molto interessante nato dalla collaborazione tra Primatour e Treccani Esperienze che propone viaggi formativi per scuole, combinando itinerari culturali, visite guidate, laboratori e incontri con esperti per avvicinare gli studenti al patrimonio italiano, stimolando pensiero critico e consapevolezza sociale attraverso un approccio multidisciplinare. Il percorso Ascoltando Roma si integra perfettamente con un viaggio d’istruzione nella Capitale, trasformandola in un’aula a cielo aperto. Grazie a questa pregevole iniziativa, gli studenti hanno l’opportunità di esplorare musei, siti archeologici e teatri oltre al Palazzo Mattei di Paganica, sede Treccani, immergendosi in storia, arte e tradizione teatrale. Le attività disponibili favoriscono opportunità di ascolto, riflessione e condivisione, il che rende l’esperienza educativa dei ragazzi e delle ragazze coinvolgente e formativa.





Per i più “grandicelli”, invece, ecco qualche altro consiglio ad hoc per la città Eterna!

Tutti vogliono andare a Roma

Grazie alla sua straordinaria eredità millenaria, Roma si classifica come la terza destinazione più visitata in Europa (dopo Londra e Parigi) e la quattordicesima a livello globale.

Accoglie turisti da ogni angolo del pianeta, desiderosi di esplorare i suoi maestosi monumenti e siti archeologici, e impazienti di gustare la sua celebre cucina (l’Abbacchio vi dice nulla?) e immergersi nella sua vibrante atmosfera.

Camminare per le strade di Roma non è solo un viaggio attraverso una città ricca di vestigia del passato; Roma evoca immagini di gladiatori che lottavano per la sopravvivenza nel Colosseo, corse di carri nel Circo Massimo e filosofi romani che discorrevano di democrazia passeggiando nel foro.

Con un flusso di oltre 16 milioni di turisti ogni anno, l’attrattiva di Roma è innegabile. Ma quali sono gli angoli da non perdere?

Si può davvero visitare la città Eterna in un solo giorno?

La risposta a questa domanda è meno scontata di quello che potreste pensare: per quanto sia una località piena di posti da visitare, in realtà è effettivamente possibile fare un salto in tutti i monumenti principali nel giro di circa 24 ore, con una bella camminata.

Il tragitto da percorrere non può non includere l’Anfiteatro Flavio, che tutti però conoscono come Colosseo, passando per via dei Fori Imperiali, dove troverete lungo il cammino i resti del popolo latino, immergendovi così pienamente in un’atmosfera d’altri tempi fino ad arrivare a Piazza Venezia, dove si erge l’Altare della Patria, sede dei resti del Milite Ignoto. Proseguendo poi per Via della Pilotta sbucherete proprio di fronte all’immancabile Fontana di Trevi, capolavoro firmato da Nicola Salvi e Giuseppe Pannini completato nel 1762. Attenzione però alle orde di turisti che popolano la piazza a tutte le ore del giorno, trasformando questa zona in una caotica bolgia: consigliamo quindi, se possibile, di arrivare qui alle primissime ore del mattino, oppure a tarda sera, magari perché no dopo una cena romantica.

In un tour di Roma che si rispetti non può ovviamente mancare anche una breve sosta a Piazza di Spagna, dove si erge l’iconica scalinata di Trinità dei monti, proprio di fronte all’esclusiva Via dei Condotti, punto di ritrovo del jet set capitolino ricco di negozi dei più prestigiosi marchi in circolazione.

Questa giornata da turisti improvvisati si potrebbe poi concludere con una visita al Pantheon, e magari con un bel gelato tra le vie più sconosciute della Capitale, in cui perdersi può essere in realtà una vera delizia.

Il fascino del Vaticano

Un discorso a parte vale invece per la Città del Vaticano, un’altra delle tante perle rare racchiuse nella nostra Penisola per la quale però è necessaria un’intera giornata. Sarebbe infatti impensabile potersi godere Roma saltando questa parte della città, defilata rispetto alle altre attrazioni (ma facilmente raggiungibile con la metro Ottaviano).

Qui ci sentiamo di consigliarvi un arrivo in mattinata, con una prima parte della giornata dedicata all’esplorazione della piazza e dei suoi misteri e, ovviamente, della Basilica di San Pietro, chiesa simbolo della cristianità per eccellenza.

Nel pomeriggio, inoltre, vi invitiamo a prendervi almeno 3 o 4 ore per scoprire le meraviglie dei Musei Vaticani, che come forse saprete regalano ai visitatori come ciliegina sulla torta un’esperienza da Sindrome di Stendhal come la Cappella Sistina, vero capolavoro di Michelangelo nonché sede di tutte le ultime votazioni per il nuovo Papa.

Non esiste nessun altro luogo al mondo in grado di regalarvi le stesse emozioni di Roma, per cui, se non ne avete mai avuto l’opportunità, vi invitiamo caldamente a prenotare un soggiorno proprio qui. Siamo certi che non ve ne pentirete e che tornerete a casa con il cuore carico di ricordi indimenticabili e con una galleria dello smartphone piena di scatti da incorniciare!