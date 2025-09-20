Ospedale di Fondi, la lettera aperta di un gruppo di pazienti: “Professionalità e umanità, grazie”

Un gruppo di pazienti ha scritto una lettera aperta per ringraziare i professionisti dell’UOC di Ginecologia e ostetricia dell’ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, che tanto si sono spesi nel corso della loro degenza. Un messaggio che sottolinea non solo la professionalità, ma anche l’umanità dimostrata dal personale del nosocomio di via San Magno.

“Noi pazienti del reparto – Annalisa Lucidi, Noemi Filosa, Giovanna Pedrone, Amelia Cirilli e Alessia Valeri – desideriamo esprimere tutta la nostra gratitudine all’intera équipe che ci ha accompagnato con straordinaria umanità e professionalità in un momento delicato della nostra vita”.





“Un ringraziamento speciale va alla Dottoressa Lippa, che dirige questo reparto con eccellente dedizione. Un chirurgo e una donna eccezionale, capace non solo di esercitare la sua professione con altissima competenza, ma anche di entrare in punta di piedi nella vita dei pazienti, con empatia, rispetto e profonda umanità. È stata una presenza fondamentale per tutte noi: sempre disponibile, attenta e rassicurante.”

“Un grazie di cuore anche agli infermieri Maddalena Zottola, Luca De Gregorio, Angela Iacovello, che con la loro premura, gentilezza e pazienza ci hanno fatto sentire accolte, comprese e mai sole”.

“In un momento di estrema debolezza, la forza che ci hanno dato è stata unica.

Non è semplice sentirsi a casa in un ospedale, ma loro ci sono riusciti. Abbiamo trovato un ambiente in cui ci siamo sentite davvero in famiglia, circondate da cure, attenzione e calore umano”.

“Vogliamo estendere il nostro grazie anche a tutto lo staff: anestesisti, ferristi e tutto il personale, che, anche dietro le quinte, ha lavorato con competenza, passione e umanità per garantirci la migliore assistenza possibile”.

“Chi fa il proprio lavoro con amore lascia un segno profondo. E in loro abbiamo visto realizzarsi in pieno questa verità: ‘Ama il tuo lavoro e non lavorerai neanche un giorno della tua vita’ (Confucio)”.

“Grazie di cuore a ciascuno di voi”, concludono le donne. “Porteremo sempre con noi il vostro esempio e la vostra umanità”.