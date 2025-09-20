FOTO – Calcio, le immagini del 2 a 2 tra Frosinone e Sudtirol

Le immagini esclusive di Frosinone-Sudtirol, partita della quarta giornata del campionato di calcio di Serie B, giocatasi domenica allo stadio “Stirpe” e terminata con il risultato di 2 a 2.

I padroni di casa sono andati in vantaggio di due reti, segnate rispettivamente al 10′ da Calò su rigore e al 30′ da Ghedjemis, poi sono stati raggiunti dai gol di Martini al 72′ e Merkaj sei minuti più tardi, anche lui a segno dagli undici metri. Di seguito, la fotogallery immortalata per h24notizie dal fotoreporter pontino Renato Olimpio.





FOTOGALLERY