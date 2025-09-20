Donna disabile uccisa a coltellate in casa, arrestata l’ex badante

Una donna disabile morta nel suo letto, in un bagno di sangue, e la casa a soqquadro. Un omicidio a coltellate, con la vittima raggiunta alla gola, è apparso chiaro dopo il sopralluogo delle forze dell’ordine. Un delitto scoperto nella mattinata di venerdì a Latina, in via Muzio Scevola, nel quartiere Campo Boario, e che a distanza di ventiquattro ore ha portato a un arresto. In manette è finita una ex badante della donna uccisa. Il movente resta ancora da inquadrare, non è chiaro se l’accaduto sia da inquadrare in una rapina finita male o in una “semplice” vendetta, ma sull’indagata ci sono “gravi indizi di colpevolezza”, spiegano gli inquirenti.

La vittima è la 63enne Antonietta Rocco, ipovedente e con difficoltà motorie, non più autosufficiente da anni. Una donna impossibilitata a muoversi e indifesa, che non ha potuto opporre alcuna resistenza a chi l’ha aggredita brutalmente lama alla mano.





Scattato l’allarme, nell’abitazione della 63enne – al pianterreno – si sono portati gli agenti della Squadra Volante e i colleghi della Mobile diretti dal vicequestore Giuseppe Lodeserto, gli specialisti della scientifica, il pubblico ministero Martina Taglione e il medico legale Maria Cristina Setacci.

Le attività investigative, condotte senza sosta nel corso della notte, si sono sviluppate attraverso l’ascolto di numerosi testimoni, l’analisi della scena del crimine e ulteriori accertamenti tecnici, che hanno consentito agli investigatori della Squadra Mobile di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico della ex badante poi fermata in mattinata.