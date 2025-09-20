Bombe a Latina, nuova stretta della polizia: oltre 500 persone identificate

Sono proseguiti anche sabato mattina i controlli straordinari ad “Alto Impatto” messi in campo dalla Polizia di Stato di Latina nell’ambito del piano operativo disposto dalla Questura per il rafforzamento della sicurezza e il contrasto alla criminalità, con particolare riferimento al quartiere “Arlecchino”, recentemente interessato da gravi episodi violenti, tra cui l’esplosione di ordigni artigianali.

L’attività ha visto un significativo impiego di personale dellaPolizia di Stato, con il coinvolgimento della Squadra Mobile, delle Volanti, del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, della Polizia Stradale e delle Unità Cinofile, con il supporto aereo del Reparto Volo di Roma.





VIDEO

I controlli, estesi anche agli stabili del quartiere, hanno consentito il monitoraggio di 326 veicoli e l’identificazione di 511 persone, tra cui diversi soggetti con pregiudizi di polizia.

Nel corso delle attività, grazie alla sinergia tra le diverse articolazioni operative, è stato tratto in arresto un cittadino tunisino, classe 2003, sorpreso in possesso di circa 200 grammi di hashish. Il giovane è stato fermato mentre si trovava a bordo del proprio veicolo, unitamente ad un’altra persona, in una zona nota per l’attività di spaccio.

L’atteggiamento insofferente e agitato mostrato durante il controllo ha insospettito gli agenti, inducendoli ad approfondire le verifiche con una perquisizione personale e del veicolo. All’interno dell’auto sono stati rinvenuti panetti di hashish, un bilancino di precisione e un taglierino.

La successiva perquisizione presso l’abitazione dell’uomo ha portato al sequestro di circa 4.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Accompagnato negli uffici della Questura e completati gli accertamenti di rito, il soggetto è stato dichiarato in stato di arresto. L’autorità giudiziaria ha disposto la misura degli arresti domiciliari in attesa della convalida. Il veicolo utilizzato per il trasporto della droga è stato sottoposto a fermo amministrativo.

“I controlli -anticipa la Questura – proseguiranno anche nei prossimi giorni con la massima intensità, nell’ambito della strategia di prevenzione e repressione dei reati, in particolare dello spaccio di sostanze stupefacenti, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e il rispetto della legalità nei quartieri più a rischio della città”.