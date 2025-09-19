Tentata truffa da 14mila euro con assegno falso

Ha tentato di acquistare un orologio di lusso da quasi 15mila euro con un assegno falso, ma è finito in manette. La Polizia di Stato di Terracina ha arrestato un uomo di 53 anni, originario del napoletano e già noto per reati simili, accusato di tentata truffa aggravata.

La vicenda è partita da un annuncio online pubblicato dalla vittima su un noto sito di compravendita. Dopo aver fissato un incontro in una banca della città, l’acquirente ha visionato il prezioso orologio e consegnato al venditore un assegno non trasferibile da 14.700 euro. Pochi minuti dopo, le verifiche hanno svelato che il titolo era falso.





Gli agenti, che monitoravano l’operazione, sono intervenuti bloccando l’uomo in flagranza. Il 53enne è stato condotto in commissariato e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.