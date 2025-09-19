Sorveglianza speciale per 3 anni, nei guai un uomo di Latina

Azione congiunta di Carabinieri e Polizia che, nella mattinata di ieri, hanno dato esecuzione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di Latina per la durata di tre anni, disposta dal Tribunale di Latina – Sezione Misure di Prevenzione. Destinatario un pluripregiudicato, noto negli ambienti criminali della città.

Tale misura era stata già richiesta nel 2013, ma a seguito di vari anni passati in carcere non era mai stata eseguita. Dopo la scarcerazione, però, e l’accertamento dell’uomo di coinvolgimento in episodi intimidatori insieme ad altri soggetti, il Tribunale ha ritenuto quindi che la pericolosità sociale del soggetto risultasse tuttora attuale e persistente, disponendo quindi l’immediata esecuzione della misura già prevista.





Cosa prevede la misura? L’obbligo di soggiorno nel Comune di Latina, il divieto di uscire dal proprio domicilio nelle ore notturne e ulteriori limitazioni imposte per garantire la sicurezza pubblica.