Furti all’ospedale, beccato perché ha usato carte di credito

La Polizia di Stato di Formia, nei giorni scorsi ha denunciato in stato di libertà un giovane, classe 1996 e residente a Napoli, ritenuto gravemente indiziato dei reati di ricettazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento, in relazione a un furto avvenuto lo scorso 4 settembre all’interno dell’ospedale “Dono Svizzero” di Formia.

L’intervento è scaturito da una richiesta pervenuta alla Sala Operativa del Commissariato di Formia, che ha inviato una pattuglia presso il reparto di medicina generale, dove un dipendente ospedaliero aveva segnalato la sottrazione del proprio borsello contenente documenti, chiavi e carte bancomat. Poco dopo, anche una collega ha denunciato il furto del proprio portafoglio e di una sacca contenente effetti personali.





Durante la raccolta delle testimonianze da parte dei poliziotti giunti sul posto, una delle vittime ha ricevuto notifiche bancarie relative a transazioni non autorizzate effettuate con la carta di debito sottratta, presso un noto esercizio commerciale del centro cittadino.

Gli agenti si sono immediatamente recati presso il negozio indicato, dove, grazie alla collaborazione del personale e alla visione delle immagini di videosorveglianza, è stato possibile risalire all’identità del soggetto che aveva tentato l’acquisto con la carta rubata.

Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato identificato e denunciato in stato di libertà per i reati contestati. Le indagini sono ancora in corso per accertare eventuali ulteriori responsabilità o connessioni con altri episodi simili.