De Meo: “Errore stop auto a combustione”

L’eurodeputato pontino in quota Forza Italia e Partito Popolare Europeo Salvatore De Meo, è intervenuto nei giorni scorsi su quello che rimane un problema a cui i cittadini italiani e comunitari sembrano molto suscettibili: ovvero lo stop alla vendita tra dieci anni delle automobili a combustione.

Nella presa di posizione, l’ormai ex sindaco di Fondi e al secondo mandato tra Bruxelles e Strasburgo, spiega il perché, a suo dire, questo approccio rischia di essere “ideologico e miope”.

LA NOTA DELL’EUROPARLAMENTARE SALVATORE DE MEO

“La decisione di vietare la vendita di auto e furgoni con motore a combustione dal 2035 è stata il frutto di un approccio ideologico e miope, che sta compromettendo la competitività della nostra industria automobilistica e mettendo a rischio centinaia di migliaia di posti di lavoro. Oggi, finalmente, sembra che la Commissione, attraverso le parole della Presidente von der Leyen, stia aprendo gli occhi su quello che Forza Italia e il PPE avevano denunciato fin dall’inizio”. Così in una nota l’eurodeputato di Forza Italia Salvatore De Meo.

“Bene la scelta del PPE, annunciata dal Presidente Weber, di avviare un’iniziativa per cancellare il divieto del 2035: è un errore che va corretto al più presto. Come confermato ieri anche da Mario Draghi, attenersi rigidamente a quell’obiettivo rischia di essere irrealizzabile e di consegnare il mercato a Paesi terzi, soprattutto alla Cina. Non possiamo permettere che il Green Deal si trasformi in un boomerang economico e sociale. La transizione ecologica deve essere sostenibile non solo dal punto di vista ambientale, ma anche sociale, economico e produttivo. Per le nostre case automobilistiche, già in difficoltà, continuare su questa strada significherebbe fare un regalo alla concorrenza estera, con pesanti ricadute sulle imprese e sui lavoratori europei”.

“Forza Italia in Parlamento europeo ha sempre votato contro questo divieto e continuerà a battersi affinché la transizione sia equa, giusta e realistica: non green a tutti i costi, ma green con sviluppo, lavoro e certezze per cittadini e imprese”, conclude De Meo.