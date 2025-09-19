Controlli nelle aziende agricole, scoperte irregolarità

Nella giornata di mercoledì, la Polizia di Stato di Fondi, in collaborazione con l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Latina, ha effettuato una serie di controlli straordinari presso diverse aziende agricole situate nel territorio di Monte San Biagio e Fondi.

Durante i controlli, sono state riscontrate diverse irregolarità sia in materia di sicurezza sul lavoro sia riguardo all’impiego di manodopera. In particolare, in una prima azienda è stato rilevato l’uso di un mezzo da lavoro privo di revisione e la presenza di lavoratori regolarmente contrattualizzati, mentre sono state contestate al titolare violazioni relative alla mancata dotazione di servizi igienici e alla mancata formazione del personale.





In un secondo sopralluogo, presso un’altra azienda agricola, sono stati identificati cinque lavoratori stranieri, di cui due privi di regolare contratto di lavoro e irregolari sul territorio nazionale. Nei confronti dei titolari di quest’ultima azienda sono state avviate procedure di sospensione dell’attività per la presenza di una percentuale eccessiva di lavoratori senza contratto, nonché denunce per violazioni della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Parallelamente, gli agenti del Commissariato di Fondi hanno effettuato ulteriori verifiche su un complesso di fabbricati privi di permessi edilizi situati nel Comune di Fondi, dove in precedenti controlli erano stati trovati lavoratori stranieri, anche privi di permesso di soggiorno e senza contratto di lavoro. Sono state avviate le procedure per accertare la regolarità delle strutture e applicate numerose sanzioni amministrative.

I controlli rientrano in un più ampio piano di contrasto al lavoro irregolare e allo sfruttamento della manodopera, con particolare attenzione alla tutela dei diritti dei lavoratori e al rispetto delle norme di sicurezza.