Conferenza di presentazione “bis” sul teatro, questa volta a Fondi

Tanto tuonò che alla fine, la conferenza stampa per il nascente teatro, arrivò anche a Fondi. Anzi, arriverà, settimana prossima, precisamente venerdì 26 settembre alle ore 11.30 presso la sala conferenze del Castello di Fondi.

Ancora nulla da fare, dunque, per entrare nella struttura di piazza Rodari e che affaccia sulla vicina via Mola di Santa Maria. Certa ormai è la data del taglio del nastro, con lo spettacolo inaugurale del prossimo 25 ottobre. Questa notizia, insieme al ricco calendario della prima stagione del teatro Città di Fondi intitolato a Nino Canale, sono già state date come informazioni nella conferenza stampa che si è tenuta nei giorni scorsi nella sala Caduti di Nassiriya del Senato.





Un evento, questo, che non è stato preso benissimo da molti cittadini che hanno invaso di commenti polemici i social, trovando la sponda delle forze di opposizione locale: tutti a puntare il dito sul fatto che una “conferenza inaugurale” di una struttura di Fondi non aveva poi molto senso farla nella capitale.

Alla fine, sarà per placare gli animi dei campanilisti cittadini di Fondi, o per rendere edotta la poca e superstite stampa locale, fatto sta che questo benedetto incontro di presentazione si farà. Peccato che le premesse non sono delle più intriganti, visto che il parterre di coloro che dovrebbero prendere la parola è quasi identico a quello di Roma, ma ridotto di due terzi. Da quanto annunciato, venerdì prossimo nella sala conferenze del castello ci saranno il sindaco Beniamino Maschietto e il direttore artistico di ATCL (Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio) Isabella di Cola, insieme all’assessore comunale alla Cultura e vicesindaco Vincenzo Carnevale. Ci aspettiamo sicuramente un recup del calendario e qualche dettaglio ulteriore sull’acquisto di biglietti e abbonamenti, ma si spera anche molto altro.

Se è vero che la conferenza romana, infatti, ha annunciato non solo la data di apertura della tanto attesa e discussa struttura, ma anche il calendario di tutti i principali eventi fino ad aprile, è altrettanto vero che nulla è stato detto su molti altri punti, come ad esempio sulla gestione della stessa. Al momento, pare non ci sia alcun atto formale che determini se se ne occuperà direttamente il Comune o se avrà intenzione di darlo in gestione a terzi. O ancora, se anche la struttura sarà gestita dall’ATCL, oppure se si stanno muovendo i primi passi verso la Fondazione di cui si era parlato negli anni passati. E questa è solo una delle domande a cui cittadini vogliono risposte.

Anche perché il teatro è oggettivamente una grandissima opportunità di crescita culturale e, si spera, anche economica, ma non solo per Fondi bensì per l’intero territorio. Ma, siccome i fondani hanno già tirato fuori parecchi soldi pubblici per quest’opera, vorrebbero capirne di più.

Ma per questo e, si spera anche per molto altro, bisognerà attendere – almeno – fino alla conferenza stampa di venerdì prossimo.