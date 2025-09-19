Abusi in aula, docente sospeso dopo le accuse di due studentesse

Mondo della scuola sotto shock per un grave episodio che vede protagonista un insegnante, raggiunto da un provvedimento cautelare di sospensione dall’attività didattica. La misura, disposta dal Gip su richiesta della Procura, è stata adottata dopo le accuse di presunti abusi sessuali ai danni di due studentesse minorenni.

Secondo quanto emerso dalle prime indagini, i fatti contestati sarebbero avvenuti all’interno dell’istituto scolastico di Formia dove il docente prestava servizio. Le giovani vittime, ancora molto fragili per età e ruolo, avrebbero subito molestie in contesti di particolare vulnerabilità, rendendo ancora più grave l’impatto delle condotte contestate.





Le indagini della Polizia di Stato, condotte in stretto raccordo con l’autorità giudiziaria, si stanno muovendo nel massimo riserbo per garantire la tutela delle ragazze coinvolte. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando ogni dettaglio, con l’obiettivo di fare piena luce su episodi che hanno destato grande preoccupazione nella comunità scolastica e tra le famiglie.

Il provvedimento di sospensione, che avrà la durata massima consentita dalla legge, rappresenta un atto di tutela immediata a protezione delle vittime e per scongiurare ulteriori contatti tra l’indagato e l’ambiente scolastico.

Il caso si inserisce in un quadro più ampio di interventi: nella stessa giornata, infatti, è stata eseguita da parte degli agenti della Polizia di Formia, anche una custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo accusato di atti persecutori ai danni della ex compagna e dei figli minori di lei.

Ma è soprattutto l’inchiesta sugli abusi a scuola a tenere alta l’attenzione pubblica, con l’auspicio che le indagini possano restituire verità e giustizia.