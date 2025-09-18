Poste Italiane, sindacati in rivolta: “Tagli e diritti negati”

Clima di forte tensione nella filiale provinciale di Poste Italiane. I sindacati denunciano tagli al personale, violazioni degli accordi sottoscritti e persino la cancellazione di ferie già programmate, che starebbe generando malcontento diffuso tra i dipendenti.

Secondo quanto riferito da SLC-CGIL e UILPoste, l’azienda starebbe adottando “politiche di risparmio miopi” che rischiano di compromettere sia l’efficienza del servizio postale sia il rispetto dei diritti dei lavoratori. A preoccupare maggiormente sarebbero le riduzioni di personale, i mancati rimpiazzi dei pensionamenti e i continui spostamenti di risorse senza alcuna comunicazione preventiva.





Il segretario della SLC-CGIL Bruno Carlo parla di “azioni unilaterali in deroga al contratto” e stigmatizza la pratica di bloccare ferie già autorizzate: “Un diritto fondamentale viene negato senza alcuna ragione concreta. È un atteggiamento che mortifica chi ogni giorno garantisce il servizio con sacrifici enormi”.

Duro anche il commento del segretario UILPoste Stefano Angelini: “Con sempre meno personale a tempo determinato e poche nuove assunzioni ci chiediamo se la posta continuerà a essere consegnata regolarmente o se i pacchi resteranno inevasi”.

Dati alla mano, negli uffici postali della provincia sarebbero arrivati solo cinque nuovi addetti agli sportelli e diciotto unità al recapito, numeri ritenuti del tutto insufficienti per compensare la mole di lavoro, spesso coperta con ore di straordinario.

Tra i problemi segnalati figurano ritardi cronici nelle lavorazioni interne, turni prolungati oltre l’orario e difficoltà crescenti nella gestione quotidiana del servizio. Una situazione che, secondo i sindacati, rischia di trasformarsi in un danno non solo per i dipendenti ma per l’intera collettività.