Non c’è pace nel capoluogo, nuova deflagrazione e auto in fiamme

Ancora una notte cronaca nel capoluogo pontino, teatro di un nuovo episodio che alimenta il clima di tensione che da giorni preoccupa residenti e forze dell’ordine.

Due automobili sono state incendiate e un ordigno è esploso nei pressi delle palazzine popolari di viale Nervi, in una dinamica che richiama altre azioni analoghe registrate in città nelle ultime settimane.





Secondo le prime ricostruzioni, ignoti avrebbero dato fuoco ai veicoli in sosta per poi collocare l’esplosivo vicino a un ingresso condominiale. La deflagrazione, udita in diversi quartieri della città, ha provocato panico tra gli abitanti della zona, molti dei quali hanno riferito di aver prima notato le fiamme e subito dopo avvertito il boato.

La Polizia, che coordina le indagini, non esclude che l’episodio rientri nella scia di intimidazioni riconducibili allo scontro tra gruppi criminali rivali in lotta per il controllo delle piazze di spaccio.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Gli investigatori mantengono il massimo riserbo, ma l’ipotesi che si tratti di un nuovo segnale della guerra – neppure più tanto sotterranea – tra clan locali appare sempre più concreta.