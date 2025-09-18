Controlli a Latina, scattano denunce e sequestri

Dalle prime ore di mercoledì mattina, nell’ambito delle disposizioni impartite dal Comando Provinciale Carabinieri di Latina, i militari della locale Compagnia, con il supporto del Nucleo Elicotteri di Pratica di Mare e del Nucleo Cinofili di Roma Ponte Galeria, intervenuto con un’unità cinofila antidroga e una antiesplosivo, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio, che ha riguardato le aree di Via Helsinki e delle cd. “Mini Vele”, compresa tra Viale Pierluigi Nervi e Viale Le Corbusier.

Sono stati eseguiti controlli lungo le arterie stradali delle predette zone, opportunamente cinturate e sorvolate, nel cui ambito sono state effettuate sette perquisizioni domiciliari, oltre a quelle personali e alle ispezioni delle aree comuni delle palazzine interessate dalla attività di polizia giudiziaria.





Durante il servizio sono stati controllati oltre 50 soggetti e 39 veicoli. All’esito delle perquisizioni si è proceduto a denunciare, in stato di libertà, un uomo di 52 anni, già noto alle forze di polizia, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in quanto in locali a lui riconducibili sono stati rinvenuti diversi panetti di sostanza stupefacente del tipo “Hashish”, per complessivi chilogrammi 1,5 circa, nonché materiale per il confezionamento della predetta sostanza.

Un altro soggetto di 33 anni, è stato denunciato, in stato di libertà, per detenzione illegale di munizionamento, in quanto trovato in possesso di una cartuccia da fucile, calibro 20. Inoltre, si è proceduto a segnalare all’Autorità Amministrativa un soggetto di 35 anni, quale assuntore di sostanze stupefacenti, in quanto trovato in possesso di una modica quantità di hashish.

La sostanza stupefacente e il materiale rinvenuto, sequestrato, sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti di laboratorio per le analisi quantitative e qualitative, nell’ambito delle direttive che saranno impartite dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, diretta dalla dott.ssa Luigia Spinelli.