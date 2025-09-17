Terremoto a Latina, paura in piena notte: scossa di 3.2

Trema la terra tra Latina e Sezze. La scossa di magnitudo 3.2 è stata avvertita distintamente alle 4.10 del mattino soprattutto nel capoluogo.

In molti, soprattutto coloro che dormivano ai piani alti, si sono svegliati di soprassalto per via delle oscillazioni.





Paura per i residenti che, non sapendo quale fosse l’epicentro in diversi casi si sono alzati e hanno cercato notizie in tv e su internet faticandole a trovare. Fortunatamente, la scossa non era di fortissima intensità e l’epicentro tra le campagne tra Latina e Sezze a 8 chilometri di profondità, non ha creato problemi a cose o persone.