Lite in strada a Latina, investe con l’auto un uomo: denuncia ed avviso orale

Nell’ambito dell’attività di prevenzione e monitoraggio dei comportamenti violenti sul territorio, la polizia ha emesso un avviso orale nei confronti di un giovane di 29 anni residente a Latina, protagonista nei giorni scorsi di un grave episodio di violenza avvenuto nel capoluogo pontino e scaturito da una lite per futili motivi.

In particolare, la misura è stata adottata a seguito di quanto accaduto lo scorso 10 settembre, quando le pattuglie della Squadra Volante sono intervenute in via Epitaffio, a seguito di una segnalazione relativa a una lite per questioni legate alla viabilità stradale. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, dopo un acceso diverbio, il 29enne sarebbe risalito a bordo della propria autovettura e avrebbe investito l’altro soggetto coinvolto nella lite, provocandogli lesioni giudicate guaribili in 10 giorni.





Grazie al tempestivo intervento dei poliziotti, è stato possibile contenere la situazione ed evitare conseguenze più gravi. L’autore del gesto è stato denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di lesioni personali aggravate. A seguito dell’accaduto, sono state immediatamente attivate le procedure amministrative finalizzate all’adozione di misure di prevenzione personale, e il questore di Latina Fausto Vinci ha quindi disposto nei confronti del 29enne l’avviso orale, notificato nella giornata di lunedì.

Il provvedimento viene disposto nei confronti di persone che, pur non essendo ancora sottoposte a procedimento penale definitivo, manifestano comportamenti socialmente pericolosi. Si tratta di una misura con cui il destinatario viene formalmente invito a tenere una condotta conforme alla legge e messo a conoscenza che, in caso di reiterazione di comportamenti pericolosi, potranno essere adottate misure di prevenzione più severe, come la sorveglianza speciale.

“La polizia di Latina conferma il proprio impegno nel garantire sicurezza e legalità sul territorio, attraverso un’attenta attività di prevenzione e contrasto a ogni forma di violenza”, evidenzia la Questura.