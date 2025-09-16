Festa dell’Unità di Formia: “Percorso per costruire un’alternativa credibile”

Si è conclusa la Festa dell’Unità di Formia, organizzata dal circolo cittadino del Partito Democratico e che per due giorni ha trasformato la Villa comunale “in un luogo vivo di incontro, confronto e partecipazione”, come sottolineato dagli organizzatori.

“Non solo un evento politico, ma uno spazio aperto in cui cittadini, associazioni e forze politiche hanno dialogato liberamente, intrecciando riflessioni e momenti di comunità. La grande partecipazione ha dimostrato che a Formia c’è ancora un bisogno reale di politica e di confronto vero”.





“Il tema scelto – Costruire l’alternativa – non è stato uno slogan di circostanza né un artificio elettorale, ma la volontà di misurarsi con i problemi concreti, di riscoprire valori condivisi e di avere il coraggio di offrire al territorio un nuovo orizzonte: credibile, concreto e all’altezza delle sfide che Formia e il Sud Pontino devono affrontare”.

La giornata conclusiva è stata interamente dedicata alla città: “Un confronto aperto – prosegue il Pd – con forze politiche, associazioni e movimenti che guardano con preoccupazione all’attuale gestione amministrativa e che vogliono lavorare insieme per costruire un’alternativa”.

“È stato sottolineato come, a fronte di criticità radicate nel tempo, non sia più sostenibile l’immobilismo o l’assenza di prospettiva. È necessario definire una nuova progettualità, occorre una politica responsabile, in grado di assumersi il compito di fornire risposte concrete ed efficaci”.

“Il messaggio emerso è chiaro: Formia non è condannata alla rassegnazione. Esiste un’altra idea di città, più giusta, inclusiva e moderna. Una città che non consideri ‘straordinario’ ciò che dovrebbe essere normale, ma che sappia immaginare e realizzare uno sviluppo sostenibile, capace di restituire fiducia e prospettive”.

“Un ringraziamento all’Anpi e allo Spi Cgil per il saluto portato alla manifestazione”, conclude il Pd. “E un grazie sentito a tutte le realtà che hanno raccolto l’invito al confronto e arricchito il dibattito: Movimento 5 Stelle, Un’Altra Città, Guardare Oltre, Sinistra Italiana e Iniziativa per Formia”.