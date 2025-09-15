Suicida a 14 anni, l’ombra del bullismo a scuola. La famiglia di Paolo: “Perseguitato”

Mercoledì scorso, il giorno prima del ritorno tra i banchi di scuola Paolo si è tolto la vita nella sua cameretta. Non aveva neanche 15 anni, domenica è stato salutato per l’ultima volta presso il santuario di Santi Cosma e Damiano. Ha deciso “definitivamente di spegnersi”, ha detto il parroco. Un gesto drammatico che ha sconvolto per sempre le vite di papà Giuseppe Mendico, di mamma Simonetta La Marra e degli altri famigliari, certo. Ma che sta anche portando ad interrogarsi sul mondo scolastico. Sulla sua effettiva capacità di fare da argine a comportamenti prevaricatori, e allo stesso tempo di essere luogo di accoglienza e rifugio.

La famiglia del 14enne ha denunciato pubblicamente che il loro ragazzo, residente nel Sud della provincia di Latina, a Santi Cosma e Damiano, era vittima di bullismo. Circostanza che ha portato la Procura di Cassino ad aprire un fascicolo con l’ipotesi di reato di istigazione al suicidio, e il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara a inviare gli ispettori nell’ultima scuola frequentata da Paolo, l’istituto tecnico Pacinotti di Fondi, sede distaccata di Santi Cosma e Damiano. Lunedì mattina Valditara ha anche telefonato al padre del ragazzino assicurandogli che sarà fatta chiarezza fino in fondo, sia sulla tragedia che li ha travolti personalmente, sia sul bullismo in generale. Nel frattempo, il ministro si è espresso anche pubblicamente: “La scuola deve avere un ruolo nel coltivare la cultura del rispetto. Ho insistito nei nuovi programmi e nelle linee sull’educazione civica sul mettere al centro la persona, che significa rispettare l’altro, la cultura che esprime, le sue idee politiche. Partiamo dalla scuola per mettere al centro la cultura del rispetto. Nell’ultimo esame di maturità tra le tracce della prima prova c’era un tema sull’importanza del rispetto e il 37% dei candidati ha scelto questo tema: è dunque sentito”.





Parole giunte dopo il j’accuse dei genitori e del fratello maggiore di Paolo, Ivan Roberto, con quest’ultimo che in questi giorni aveva anche scritto allo stesso Valditara, alla premier Giorgia Meloni e a papa Leone XIV. Dolore, rabbia, ma soprattutto la richiesta di giustizia: “Paolo – recitava uno dei passaggi centrali della missiva – ha deciso di togliersi la vita a seguito di ripetuti episodio di bullismo. Nonostante più volte tali situazioni siano state segnalate e denunciate, nessun intervento concreto è stato posto in essere”.

Una vicenda a dir poco delicata e che come anticipato sta portando ad accertamenti su più livelli, da quello giudiziario a quello prettamente scolastico: il ministero ha ordinato ispezioni negli istituti che il ragazzo ha frequentato alle medie e alla scuola superiore, a breve sarà ascoltato anche il papà.

Il 14enne a scuola andava bene, lo scorso anno era stato rimandato a Matematica, ma in estate aveva recuperato il debito arrivando a 7. Però la famiglia ha tratteggiato un inferno tra i banchi che si sarebbe protratto per anni, di scuola in scuola. I genitori hanno riferito che negli ultimi cinque anni avevano presentato una denuncia ai carabinieri, poi archiviata, e ben quindici segnalazioni di vario genere, sempre per episodi di bullismo. Eppure il ragazzino sarebbe stato tormentato puntualmente, a loro dire nessuno degli istituti frequentati sarebbe riuscito ad ascoltare appieno, a capire fino in fondo la logorante pesantezza di certi comportamenti.

“Nostro figlio è stato un perseguitato”, ha detto la mamma a La Repubblica. “Alle elementari sono arrivate le aggressioni dei compagni e lo scherno delle maestre, alle medie il bullismo dei professori. Poi sono arrivati gli apprezzamenti al primo anno dell’istituto informatico Pacinotti. Altro bullismo, altra sofferenza. Quante volte l’ho visto piangere”. Per la famiglia Paolo è rimasto solo perché “diverso dagli altri”. Era un musicista in erba, suonava basso e batteria, amava andare a pesca col papà, cucinare. “Prendeva sempre le difese dei più deboli, per questo lo chiamavano spione”. Non solo, però: la madre ha denunciato che, per via dei lunghi capelli biondi, veniva deriso. “Dopo i primi giorni di scuola superiore hanno cominciato a chiamarlo ‘Paoletta’, ‘femminuccia’, ‘Nino D’Angelo’. Lo aspettavano in bagno. Prima era uno, poi sono diventati di più”. “Su 12 compagni di classe, solo uno è venuto al funerale di nostro figlio”, ha concluso amaramente la famiglia Mendico.

Un presunto caso di bullismo con esiti mortali che si sarebbe protratto negli anni e con diversi protagonisti, magari anche inconsapevoli della possibile portata devastante dei di certi reiterati comportamenti.

Intanto, però, l’ultimo istituto frequentato da Paolo si difende. “La scuola può dimostrare di aver attuato tutte le misure necessarie a favorire un clima di dialogo e di inclusione”, le parole della dirigente scolastica del Iti Pacinotti, Gina Antonetti. “Nella classe di Paolo sono stati attivati sportelli di ascolto per alunni e genitori, sono stati effettuati interventi diretti dello psicologo in classe per aiutare gli studenti ad intraprendere una corretta strada di comunicazione e rispetto reciproco. Sono stati svolti incontri di prevenzione al fenomeno del bullismo e cyberbullismo con il nostro referente di istituto e con il supporto dell’ente locale. Il genitore non ha mai denunciato la nostra scuola perché sapeva bene, essendosi più volte confrontato con noi, che la scuola stava lavorando su tutta la classe con azioni di sistema rivolte a tutti gli studenti, tra i quali vi era anche Paolo”. Ed ancora: “Nessuna specifica segnalazione era arrivata su Paolo in particolare. Ieri al funerale vi erano molti ragazzi della classe e della scuola, non solo uno, e vi eravamo tutti noi, dirigente e docenti. Sulla questione del debito in matematica, Paolo aveva frequentato il corso di recupero ringraziando la docente per avergli chiarito dubbi e fatto colmare lacune. Aveva colmato il debito con 7. Questa è la realtà, ampiamente documentata dalla scuola. Il resto sono illazioni che fanno male a tutti noi”.