Maxi-rissa estiva nel centro storico di Gaeta, nove giovani denunciati

La polizia ha identificato e denunciato all’autorità giudiziaria nove giovani, tra cui anche due minorenni, indiziati di aver preso parte a una violenta rissa scoppiata lo scorso 28 luglio nel centro storico di Gaeta.

L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Cassino, ha preso avvio immediatamente dopo i fatti, quando – nella notte tra il 27 e il 28 luglio – le forze dell’ordine erano intervenute a seguito di una segnalazione giunta al numero di emergenza 112. Gli operatori, accorsi sul posto, avevano riscontrato la presenza di diversi feriti, arredi danneggiati, e testimonianze che parlavano di un violento scontro tra due gruppi.





Secondo quanto ricostruito dagli investigatori del Commissariato, la rissa sarebbe scoppiata a seguito di un alterco tra due giovani – uno residente a Gaeta e l’altro proveniente dalla provincia di Caserta – degenerato rapidamente in un’aggressione fisica collettiva che ha coinvolto più persone.

I gruppi, infatti, sarebbero stati composti rispettivamente da residenti locali e da giovani giunti a Gaeta per festeggiare un compleanno in un noto locale della zona.

Grazie ad approfondite attività investigative, supportate dalla visione delle immagini di videosorveglianza di un locale della zona e dall’acquisizione delle testimonianze, gli agenti del Commissariato locale sono riusciti a ricostruire l’intera dinamica dell’evento e ad identificare i soggetti coinvolti, tra cui sia residenti di Gaeta che giovani provenienti dalla provincia di Caserta.

Tutti i soggetti coinvolti sono stati identificati e denunciati all’autorità giudiziaria, con l’ipotesi di reato di rissa aggravata e, per alcuni, anche di lesioni personali gravi. Una delle persone coinvolte ha riportato la frattura della mandibola e ha subito un intervento chirurgico presso un ospedale romano, con una prognosi di 30 giorni.

Restano in corso ulteriori accertamenti da parte degli investigatori, finalizzati a valutare eventuali responsabilità accessorie, anche in relazione ai danneggiamenti subiti da due locali pubblici della zona, coinvolti indirettamente nell’accaduto.

Nei confronti degli indagati, per i quali vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, sarà valutato anche l’avvio di misure di prevenzione personali di competenza del Questore, dirette a tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, nonché a prevenire la reiterazione di comportamenti violenti e pericolosi per la collettività.