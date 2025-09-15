Auto a fuoco nel parcheggio della stazione, dentro un cadavere carbonizzato

Tra le fiamme, un inquietante giallo. La scorsa notte, dopo l’allarme lanciato da un residente, carabinieri e vigili del fuoco sono intervenuti presso il parcheggio di Latina Scalo: nella porzione dell’area soste che ricade nel territorio comunale di Sermoneta, c’era un’auto avvolta dalle fiamme, una Fiat 500. Un rogo nato per cause in corso di accertamento, e che ha subito lasciato spazio a una scoperta drammatica. Nell’abitacolo, c’era il cadavere carbonizzato di un uomo.





Nessuna certezza sull’identità della persona, al momento, né sulle cause del decesso. Secondo le prime ipotesi la salma potrebbe appartenere a un ragazzo, un 25enne di Latina. Non è escluso un gesto volontario, ma allo stato dei fatti resta in piedi anche l’eventualità di un gesto criminale, un omicidio.

Gli accertamenti tecnici sono in corso, con il medico legale che ha contestualmente prelevato dei campioni biologici per effettuare l’analisi del Dna. Le indagini sono in mano ai carabinieri del Nucleo investigativo del reparto operativo provinciale, coadiuvati dai colleghi del reparto territoriale di Aprilia.