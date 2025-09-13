Rubano cosmetici in un’attività, denunciate tre donne

Nel corso della giornata di venerdì, a conclusione di un’attività investigativa, i carabinieri della Stazione di Priverno hanno deferito in stato di libertà per il reato di concorso in tentato furto aggravato tre cittadine romene di età compresa tra i 23 e 37 anni, tutte in Italia senza fissa dimora e già note alle forze di polizia.

Nello specifico, a seguito della querela presentata da una donna del posto di 64 anni, per un furto subito lo scorso 26 agosto all’interno del suo esercizio commerciale, i carabinieri hanno avviato un’indagine che, in tempo brevi, ha permesso di identificare le indagate quali autrici del reato.





Grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza del negozio, i militari dell’Arma hanno potuto constatare come le indagate, dopo aver forzato il sistema di antitaccheggio, si fossero impossessate di prodotti cosmetici di bellezza e cura del corpo, per un valore complessivo di 500 euro.