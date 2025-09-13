Prima la molotov, poi un’altra bomba: nottata da guerra a Latina

Una nottata da guerra a Latina, quella tra venerdì e sabato. Prima è stata lanciata una molotov contro un bar, poi è esplosa una bomba carta che ha devastato un auto nella zona delle case “Arlecchino”, il terzo ordigno esploso nell’arco di appena una settimana.

Il primo episodio è accaduto intorno alle 2, quando un uomo incappucciato ha lanciato una bottiglia incendiaria contro la finestra di uno dei bar del centro commerciale Latinafiori, al piano superiore. La molotov non è però riuscita a colpire la vetrata contro cui era stata indirizzata, finendo sul marciapiede antistante, per poi spegnersi da sola senza arrecare alcun danno.





Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Latina, che nel corso del contestuale sopralluogo hanno provveduto a sequestrare i resti della bottiglia.

A distanza di poco meno di mezz’ora, gli stessi militari dell’Arma si sono precipitati per la segnalazione di un’esplosione in via Bachelet, nell’area delle cosiddette case “Arlecchino”, proprio nei pressi di dove una settimana fa era stato piazzato il primo ordigno. Stavolta la bomba era stata collocata su una macchina, una Smart Foutwo intestata a una donna. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia hanno proceduto al sequestro di frammenti dell’ordigno, di probabile fattura artigianale, e al repertamento di ulteriori tracce utili.

“Sono state avviate indagini al fine di accertare la matrice dei due distinti gesti e di individuare gli autori del reato”, commenta il Comando provinciale dei carabinieri.

“La bomba carta esplosa questa notte è un altro campanello d’allarme che non può essere sottovalutato”, le parole del sindaco di Latina Matilde Celentano. “Questa volta è stata danneggiata l’auto di una donna, risultata completamente estranea a dinamiche criminali. L’eventuale legame tra l’episodio dinamitardo di questa notte e i precedenti, riconducibili ad una guerra in atto per lo spaccio di sostanze stupefacenti, è al vaglio degli investigatori della Questura e dei carabinieri”.

“Va comunque sottolineato che il traffico della droga corrode il tessuto sociale e va estirpato con ogni mezzo”, aggiunge il sindaco. “Non è solo un problema di ordine pubblico, ma una questione di sicurezza e di dignità per l’intera città. Per questo motivo, continuerò come Sindaco, come istituzione, a collaborare attivamente con tutte le autorità competenti al fine di smantellare la rete crinale che sta creando tensione e paura nella nostra città”.