Perché scegliere un maglione natalizio solidale e sostenibile

Negli ultimi anni il tema del maglione natalizio è diventato un must: dall’esordio di quello buffo di Bridget Jones in poi le aziende hanno fatto a gara a creare design unici, divertenti, belli esteticamente ma c’è chi ha fatto un passo in più. il sito di maglioni natalizi maglioni-natalizi.it ha scelto di fare del bene abbracciando a pieno lo spirito delle feste con prodotti solidali e sostenibili all’interno della gamma che contiene, ad oggi, più di 200 modelli tra quelli da uomo, donna e bambini.

Come nasce il progetto maglioni-natalizi.it

Il progetto maglioni-natalizi.it nasce nel 2018 in Irlanda ma ben presto supera i confini della città di Dublino dove la tradizione del Christmas Jumper Day è immancabile e arriva in Italia. L’atmosfera contagiosa ha convinto un giovane gruppo di imprenditori a trasformare tutto ciò in un progetto internazionale promuovendo una linea di abbigliamento che rielabora i temi tipici delle festività puntando su design, qualità e valori etici.





Qualità e design in prima linea

Il mercato è pieno di maglioni natalizi low cost ma la differenza si vede e si sente. Il sito che abbiamo suggerito, invece, punta su tessuti resistenti e confortevoli pensati per durare nel tempo e sceglie di realizzare design esclusivi frutto di un lavoro creativo attento. Particolarmente apprezzati? I maglioni coordinati per creare foto di famiglia da condividere sui social e da incorniciare.

L’impegno verso l’ambiente

Non acquistare prodotti low cost di dubbia qualità, prediligi soluzioni green come quelle del catalogo. Per poterle realizzare viene preferito il cotone biologico che non impatta in fase produttiva e neppure durante la coltivazione dei fiori utilizzati per il filato.

Se il cotone classico viene acquistato da coltivazioni industriali intensive dove non ci si fa scrupoli nell’utilizzo di sostanze chimiche che compromettono interi ecosistemi, ora abbiamo un’alternativa ed è tutto nelle nostre mani. Possiamo fare shopping acquistando maglioni natalizi sostenibili.

I maglioni solidali che interpretano i valori del Natale

Il vero spirito del Natale è quello di fare del bene, non lasciare nessuno indietro e mostrarsi caritatevoli aprendo il proprio cuore. Affidandosi a maglioni-natalizi.it ci si muove in questa direzione puntando su maglioni natalizi solidali che nascono dalla collaborazione Save the Children.

Attraverso la partnership ogni ordine fa la differenza sostenendo le cause legate all’organizzazione che spazia dalle missioni umanitarie a quelle alimentari, senza mai dimenticare l’importanza dell’istruzione. Zone colpite da crisi politiche, climatiche o profonda povertà trovano il loro riscatto grazie a chi allunga la mano. Nel periodo festivo tutto ciò si amplifica: il gesto dell’acquisto supporta la collettività e fa la differenza, seppur la cifra a cui vengono venduti i maglioni natalizi risulta davvero irrisoria.

Dobbiamo sottolineare che il fascino di un maglione natalizio non deve essere considerato solo sulla base estetica, sul numero di like e complimenti che ci fa conquistare o sulla popolarità che genera. Dobbiamo fare un passo in più ed entrare in connessione con il vero spirito della festa.

Sostenere progetti come quello di maglioni-natalizi.it ci dà modo di fare shopping con consapevolezza e farci consegnare un Christmas jumper unico, di tendenza ma capace di fare la differenza.